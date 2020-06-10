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Normalleşme takvimine yeni kararlar eklendi

Türkiye'nin corona virüsü salgınıyla mücadelesi 11 Mart'tan beri sürüyor. Hayatı zorlaştıran kısıtlamalara karşı 1 Haziran'da uygulamaya konan normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı.

Sozcu.com.tr
07:31 -
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Normalleşme takvimine yeni kararlar eklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine toplantısı sonrasında normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

* 1 Haziran’da, saat 22.00’de kapanmak şartıyla yeniden hizmet vermeye başlayan lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin çalışma saati 00.00’a çekildi.

* Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

* 65 yaş ve üstü vatandaşlar haftanın her günü 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

* 18 yaş ve altıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlaması ebeveyn refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

* Milli ve doğa parkları, sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak.

* Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecek.

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