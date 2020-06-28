Öğrenciler dikkat! Yarın başlıyor…

Corona virüsü nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim uygulaması, Yaz Okulu programlarıyla devam ediyor. Yaz Okulu, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrenci, öğretmen ve velilere sesleneceği konuşmayla açılacak.

DOKUZ HAFTA SÜRECEK

29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarında yayımlanacak Yaz Okulu programları için ana temalar, ‘çocuk dostu eğitim yayınları’, ‘genç işi içerikler’, ‘çift kanatlı eğitim’, ve ‘yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar’ olarak belirlendi.