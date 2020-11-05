Önce minibüsü sonra sigarasını yaktı: “Hatırlamıyorum” dedi

Yeşilce Mahallesi, Seçilmiş Sokak üzerinde park halindeki bir minibüste saat 06.30 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede yangın minibüsün bitişiğindeki binaya sıçradı. Minibüsle birlikte binanın izolasyon kaplaması da tutuşurken, alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polisler, yangından önce bir kişinin minibüse girdiğini tespit etti.

ARACI ATEŞE VERDİ ARDINDAN SİGARASINI YAKTI

Görüntülerde şahsın minibüse girdikten sonra önce arka kısma sonra da ön kısma geçen şüphelinin elindeki çakmakla sigarasını yaktığı, dumanların yükselmesinin ardından da şüphelinin araçtan çıktığı ve alevlerin bir anda yükseldiği belirlendi.

YAKALANDI, ‘HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Araştırmalarda şüphelinin Hamit S. olduğu anlaşıldı. Şüpheli, Sanayi Mahallesi’ndeki adresinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli önce suçlamaları reddetti. Olayla ilgili güvenlik kameraları izletilince ise uyuşturucu etkisiyle yaptığını ve olayı hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.