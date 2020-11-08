Otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı 

Kaza, Avcılar Haramidere D-100 Karayolu üzerinde 06.30 sıralarında meydana geldi. 59 NC 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak Haramidere’de D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten alt yola uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendi imkanlarıyla çıkan Ege Kalfa ve İsa Gümüş'ü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araçta sıkışan Oğuzhan Topal ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (İHA-DHA)

