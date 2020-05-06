Yılmaz Özdil: Normalleşme takviminde anormal durumlar var

Usta gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki Halkın Vicdanı programında iktidarın normalleşme takvimini konuştu.

Dündar, bu kadar çabuk bir şekilde normalleşmeye geçilmek istenmesinin arkasında Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların olduğunu belirterek, “İktidar evine ekmek götürmekte zorlanan insanlara yardım elini uzatamıyor. Bu nedenle normalleşmenin bir an önce başlamasını istiyor” dedi.

Usta kalem Özdil ise, normalleşme takviminde anormal durumların olduğuna işaret etti, “Berberlerin açılması harika bir karar. Salgın kontrol altına alındığına göre AVM'ler de açılmalı. Ancak berber ve AVM'leri açıyorsak, aynı hafta sonu neden sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz” ifadelerinde bulundu.