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Özür dilemek için otomobilinden indi, canından oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mehmet Fatlı Özgen, otomobiliyle önündeki araca çarptı. Sürücüden özür dilemek için otomobilinden inen Özgen, arkasından gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Güncellenme: 20:51, 23/11/2020
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Özür dilemek için otomobilinden indi, canından oldu

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Doğu Gişeleri girişinde meydana geldi. Mehmet Fatlı Özgen yönetimindeki otomobil, önündeki Ümit A.’nın kullandığı otomobile çarptı.

Ardından sürücüden özür dilemek için otomobilinden inen Özgen’e ve otomobiline, arkasındaki Mehmet Ali E. yönetimindeki başka bir otomobil çarptı.

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Özgen, iki otomobilin arasına sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özgen, ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. DHA

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