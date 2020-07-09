Patlama bölgesinde drone krizi! Jandarma vurarak düşürdü

Edinilen bilgilere göre Sakarya’nın Taşkısığı Mahallesi’nde meydana gelen mühimmat yüklü kamyonun patlaması sonrasında patlamayı havadan görüntüleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait drone jandarmalar tarafından ateş edilerek düşürüldü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI

3 askerin şehit olduğu patlama sonrasında olay yerini havadan görüntüleyen drone, jandarmalar tarafından ateş edilerek düşürüldü. Drone’u uçuran büyükşehir belediye personeli E.O. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Drone’un düşürülme emrinin kim veya kimler tarafından verildiği öğrenilemedi.

ASKERİ BÖLGE DEĞİL

Hendek’teki patlama ve Taşkısığı’ndaki patlama birçok haber ajansı tarafından görüntülenmişti. Olayın olduğu yerin askeri bölge olmadığı belirtildi.