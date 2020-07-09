Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Patlama bölgesinde drone krizi! Jandarma vurarak düşürdü

Geçtiğimiz Cuma günü Hendek'te patlayan havai fişek fabrikasının patlayıcı maddelerini imha etmek için Taşkısığı'na götüren kamyonun patlaması sonucu 3 asker şehit olurken 11 jandarma personeli ve bir kamyon şoförü yaralanmıştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, patlama alanını drone ile görüntülemeye çalışınca jandarma drone'u vurarak düşürdü. Drone'u uçuran belediye personeli gözaltına alındı.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
19:28 -
Haberler Gündem
Patlama bölgesinde drone krizi! Jandarma vurarak düşürdü

Edinilen bilgilere göre Sakarya’nın Taşkısığı Mahallesi’nde meydana gelen mühimmat yüklü kamyonun patlaması sonrasında patlamayı havadan görüntüleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait drone jandarmalar tarafından ateş edilerek düşürüldü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI

3 askerin şehit olduğu patlama sonrasında olay yerini havadan görüntüleyen drone, jandarmalar tarafından ateş edilerek düşürüldü. Drone’u uçuran büyükşehir belediye personeli E.O. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Drone’un düşürülme emrinin kim veya kimler tarafından verildiği öğrenilemedi.

ASKERİ BÖLGE DEĞİL

Hendek’teki patlama ve Taşkısığı’ndaki patlama birçok haber ajansı tarafından görüntülenmişti. Olayın olduğu yerin askeri bölge olmadığı belirtildi.

İLGİLİ HABERSakarya'daki patlamayla ilgili dikkat çeken açıklama: Patlayıcılar için hâlâ 33 yıllık yönetmelik kullanılıyor!Sakarya'daki patlamayla ilgili dikkat çeken açıklama: Patlayıcılar için hâlâ 33 yıllık yönetmelik kullanılıyor!
asker Cuma drone Haber patlama Sakarya şehit Sözcü
Son güncelleme: 19:38 09.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more