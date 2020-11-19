Pazar alanına HES kodu şartı

Nazilli Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla pazar yeri girişlerinde HES kodu bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler pazara gelen vatandaşların ateş ölçümünü yaptı, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmelerini istedi, HES kodu sorgulamalarını yaptı. Kodu olmayanlara Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ve e-Devlet üzerinden kod alarak yardımcı oldu.

“ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN”

Alınan tedbirlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Tüm Türkiye'de artan vaka sayılarının bilincinde olan kıymetli hemşehrilerimden zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını ve izole bir şekilde evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Aylardır evlerinde kapalı kalan çocuklarımızın gelecek yaz tatillerini güvenli ve mutlu bir şekilde geçirebilmeleri aldığımız önlemlere bağlı” diyerek geçtiğimiz Salı günü uygulamaya alınan yeni tedbirlerle birlikte artan vaka sayılarının yeniden inişe geçmesini umut etiklerini söyledi.