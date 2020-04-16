Pazarı maskesiz ve eldivensiz dolaştı!

Muğla İl sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer bugün öğle saatlerinde Muğla merkezdeki Perşembe pazarına gitti. Pazara maskesiz ve eldivensiz giren sağlık il müdürünü görenler şaşkına döndü.

MÜDÜRÜ PAZARDA MASKESİZ, ELDİVENSİZ GÖRENLER ŞOK OLDU

Alışveriş yapmak için yanında şoförü ile birlikte bugün saat 11.00 sıralarında Muğla Merkez'deki Menteşe pazarına giren Dr. Gencer'in alış veriş yaparken eldivensiz ve maskesiz olduğu görüldü.

Alış veriş yaptığı köylülerin ve yanındaki şoförün dahi eldiven ve maskeli olduğu görülen Dr. Gencer'i gören vatandaşlar fotoğraflarını çekerek medya ile paylaştı.

Vatandaşlarda M.K. “Sağlık il müdürünü tanıyoruz, pazara girişlerde eldiven ve maske veriliyor, sağlık il müdürümüzde bize vatandaşa örnek olması gerekir, ancak bu şekilde görünce bizde şok olduk” dedi.

İKİ DAKİKALIĞINA PAZAR GİRDİM ÇIKTIM, YAPTIKLARI AYIP ..

Dr. İskender Gencer ise Sözcü muhabirine konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Makam aracı ile oradan geçiyordum iki dakikalığına pazara girdim çıktım, hepsi bu bunu büyütmenin anlamı yok birde fotoğrafımı çekmişler,gereksiz ayıp, yanımda da o anda eldiven maske yoktu” dedi.

VALİLİK MENTEŞE PAZARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Menteşe Perşembe Pazarında alınan güvenlik önlemleri hakkında Muğla Valiliği'de bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* Menteşe Perşembe Pazarında #koronavirüs (corona virüsü) tedbirleri kapsamında gerekli tüm güvenlik önlemleri alındı.

* Vatandaşlarımız ve esnafımız sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda bilgilendiriliyor.

* Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen kurallara uyalım