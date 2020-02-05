Pistten çıkan uçağın içindeki yaralanan yolcular böyle görüntülendi!

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı 17.05’te İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalktı.

Saat 18.18’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak kaydı. Yola savrulan uçak parçalandı.

İniş sonrası pistten çıkan uçağın içinde bulunan yolcuların uçaktan uzaklaştırıldığı belirtilirken Ulaştırma Bakanı Turhan uçakta 6 mürettebat ve 177 yolcu olduğunu söyledi. Bakan Turhan, uçakta sıkışan yaralıların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Can kaybının yaşanmadığı kaza sonrası uçağın içindeki yaralanan yolcuların ilk görüntüleri de ortaya çıktı.