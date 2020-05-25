Polis şiddetine tepki yağmıştı… Valilik’ten açıklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu bilgisi üzerine olay yerine dün polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri ile vatandaşlar arasında tartışma yaşanması üzerine destek ekip çağrıldı.

Vatandaşlar ile polis arasında yaşanan arbede başka bir vatandaşın kamerasında saniye saniye yansıdı. Bayramın ilk günü çekilen görüntülerde polisin söz konusu vatandaşlara karşı aşırı güç kullandığı görüldü.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valiliği, ekiplerin sokağa yasağının ihlal edildiği ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini belirterek şunları söyledi:

* Olay yerinde bulunan iki şahıs görevli memurlara mukavemet göstererek linç etmekle tehdit etmişlerdir.

* Akabinde hakaretlerde bulunmaları üzerine şahıslar etkisiz hale getirilmiş, bir şahsın üzerindeki mandallı sustalı diye tabir edilen bıçak rızaen teslim alınmış, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari işlem yapılmıştır.

* Görevli Memura Mukavemetten konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek alınan talimatlar sonrasında Şüpheli şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce hazır edilecektir bilgisi alınmıştır.

* Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Görüntüler sosyal medya üzerinden vatandaşlar tarafından paylaşılırken, emniyet ekiplerinin sert müdahalesine tepki yağdı. Emniyet ekiplerinin olayı videoya kayıt alan vatandaşlara da tepki gösterdiği öğrenildi.