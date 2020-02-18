Prof. Dr. Naci Görür, Manisa ve Van depremlerini yorumladı!

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Manisa ve Van depremleri hakkında düşüncelerini paylaştı.

Twitter hesabından iki görsel paylaşan Görür, şunları yazdı:

* Manisa-Akhisar-Kırkağaç yöreleri Gediz grabeninin tavan bloku üzerinde bulunuyor.

* Bu grabenin taban blokunu da Aydın-Bozdağ yükselimi (horst) oluşturuyor.

* Fiziki coğrafya haritasından ve blok diyagramdan bunu görebilirsiniz.

* Horst ile tavan bloku arasındaki fay yeryüzünde ve yeryüzüne yakın derinliklerde yüksek açılı, derinlere doğru da düşük açılıdır.

* Tavan bloku bu kıvrık ana fay düzlemi üzerinde yavaş yavaş kaydıkça kendi içinde farklı yönlerde gerilmelere uğrayıp kırılıyor, deforme oluyor ve ana faya belirli açı gösteren normal veya doğrultu atımlı faylar ve bunlar arasında çapraz grabenler oluşuyor.

* Bütün bu oluşumlar da doğal olarak deprem üretiyor.

* Bu depremler bazen derinlerde ana fay ile tavan blokunun tabanında gelişiyor.

* Yüzeyde bir kırık gelişmese de kendini hissettiriyor.

* Aydın-Bozdağ horstunun kuzeyindeki geniş alanları içeren Gediz tavan bloku küçük küçük kayıp yerleştikçe Manisa yöresinde depremler devam edecektir.

* Çizdiğim blok diyagramdaki horstu Aydın-Bozdağ horstu veya taban bloku, aşağı kaymakta olan bloku da tavan bloku olarak düşünebilirsiniz.

* Dikkat edin bu tavan bloku nasıl deforme olup tali graben ve faylar oluşturuyor.

* Ana fay üzerinde veya tavan blokunun uzun bir çapraz fayı üzerinde olmadıkça Manisa yöresinde büyük depremler olacağını düşünmüyorum.

* Not: bu anlattığım mekanizmayı Sn Celal Şengör'ün baş yazar olduğu ortak bir makalemizden özetledim.

* Şimdi de Van'da dün olan deprem ile ilgili kısa bir görüş yazayım.

* Gönderdiğim şeklin biri depremin olduğu yeri diğeri ise gölün çevresi ve içindeki diri fayları gösteriyor.

* Gördüğünüz gibi, depremin olduğu yerde görünür bir fay yok. Muhtemelen bu fay gölün içinde.

* Henüz fay çözümüne ulaşamadım ama Van Gölü'nün güney ve doğusunda bindirme/ters fay nitelikli depremler görülüyor.

* Deprem lokasyonu ve buradaki yapılar gözetildiğinde dün olan depremin daha büyük bir afete davetiye çıkarmayacağını sanıyorum.

* Bu bilgileri de benim baş yazarlığımda sevgili dostlarım Namık Çağatay, Cengiz Zabcı, Mehmet Sakınç, Remzi Akkök, Hande Şile ve Sefer Ölçen ile birlikte yazdığımız bir makaleden özetledim.