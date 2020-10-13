PTT’de virüs var, ama karantina yok iddiası

PTT Eskişehir Başmüdürlüğü'nde, bir çalışan corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Virüse yakalanan kişiyle aynı yerde çalışanlar, karantina altına alınması gerekirken İddiaya aynı mekanda ve aynı yoğunlukta çalışmaya devam ettirildi.

İlk vakadan bir kaç gün sonra virüse yakalanmış olabileceklerinden şüphelenen çalışanlar, kendi imkânlarıyla test yaptırdı. Test sonuçlarına göre 10 kişinin daha virüse yakalandığı belirlendi.

“BENDEN SONRA EŞİME DE BULAŞTI”

Virüse yakalanan ancak ismini açıklamak istemeyen çalışanlardan biri yaşananlarla ilgili şu bilgiyi aktardı:

* Geçtiğimiz hafta muhasebe biriminde çalışan bir arkadaşımızın Covid-19 testi pozitif çıktı. O kattakilerin veya en azından o odada çalışanların karantinaya alınması gerekirken, bu maalesef yapılmadı.

* Biz çalışmaya devam ettik, ancak hafta boyunca toplam 10 kişi coronaya yakalandık. Benim testi pozitif çıktıktan sonra aileme de test yaptırdım ve eşim de pozitif çıktı. Diğer arkadaşlar için da durum aynı.

* Bu binada birkaç kamu kurumu daha var. Vatandaşlar buraya gelip gidiyorlar. Aynı asansörü kullanıyorlar. 2. katta çalışan kişiler de çalışmaya devam ediyor.

* İlk vakadan sonra ne 2. katta girişler kapatıldı ne de çalışanları karantinaya alındı. Sonucunda şimdiye kadar yaklaşık 16 çalışanın 10’unda corona virüs çıktı.

BAŞMÜDÜR İDDİALARI YALANLADI

PTT dışında Sağlık İl Müdürlüğü ve Odunpazarı Kaymakanlığı dahil birçok kamu kurumunun da yer aldığı çok katlı binada çalışan ve aynı durumdan mağdur olan bir kaç kişi daha benzer ihbarda bulunurken, PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin iddiaları yalanladı.

Kurumda 10 değil, 8 kişinin virüse yakalandığını dile getiren Başmüdür Zengin,, bunun iş yeri dışında da gerçekleşmiş olma ihtimaline değindi.

Vatandaşlar, vakanın ardından alınması gereken önlemlerin alınmadığını iddia ederken, Zengin; virüse yakalanan çalışanın bulunduğu katta şu anda kimsenin çalışmadığını önlemlerin alındığını ve ortamın dezenfekte edildiği öne sürdü.

“ÇALIŞANLAR DIŞARDAN KAPMIŞ OLABİR”

Çalışanların dışarıda nerede gezdiklerini takip edemeyeceklerini söyleyen Hüseyin Zengin sözleri şöyle sürdürdü:

* Adamın hafta sonu nerede gezdiği belirsiz, ondan sonra gidip test yaptırıyor ve sonuç pozitif çıkıyor. Öyle olunca yanındaki de ‘ben bitişiğindeydim onun' deyip gidiyor.

* Kişinin ailesinde vaka var ve buraya virüslü bir şekilde geliyor. Bu olayın kurumla hiç alakası yok. Çalışan kişi virüsü buradan değil, ailesinden kapmış. Çocuğu karantinadaymış ve bunu bize söylemiyor.

* Sonra işe gelmiyor zaten ve ben bunun üzerine bütün arkadaşlara test yaptırmalarını söyledim” şeklinde konuştu.

“İŞTEN KAÇMAK İÇİN CORONAYI BAHANE EDİYORLAR”

Bazı kişilerde virüs çıktığı için bütün bir şubenin kapatılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Zengin, hayatın bir şekilde devam etmek zorunda olduğunu belirtti.

Çalışanların coronayı bahane ederek işten kaçtığını iddia eden Zengin şunları söyledi:

* Çalışan da şöyle düşünüyor; testim negatif çıkar ve bana karantina verirlerse giderim evde istirahat ederim. Şu anda bazı arkadaşların testi negatif çıksa da evde oturuyorlar, karantinadalar. O günden beri ikinci katta kimse yok.

* Ben nezle olan, öksüren adama bile 11 gün izin verdim. Gitmiş izindeyken test yaptırmış pozitif çıkmış. Biz ne yapabiliriz?

* Yapılan dezenfeksiyonun haddi hesabı yok. Tuvaletler, kapılar her katta temizleniyor. Biz burayı karantinaya alamayız ki.

* Risk teşkil eden herkese izin verdim ben zaten. Diğer çalışanların girişleri, odaları farklı. Aynı ortamı paylaşmayan bir insanı ben nasıl karantinaya alayım.

İKİNCİ KATTA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin'in ifadesinde, virüsün yayıldığı ikinci katta kimsenin çalışmadığı yer alsa da yapılan gözlemler sonucunda işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. Başmüdürü Zengin ile birlikte ortak çalışma alanı olan muhasebe birimi ve diğer odaların bazılarında hâlâ çalışanların mesailerine devam ettiği gözlemlendi. (İHA)

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