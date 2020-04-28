Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Tüm Türkiye'de Ramazan Ayı'nın huzuru yaşanıyor. Ramazan oruçlarını tutan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman olacağını merak ediyor. İşte Ramazan Bayramı'nın başlayacağı tarih…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam dininde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki tane dini bayram kutlanıyor. Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklama ile Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkmanın yasak olacağını açıkladı. Erdoğan,”İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.” dedi.