RTÜK VE BiK gözdağı veriyor

Cumhuriyet'e Boğaz'daki kaçak yapı haberi nedeniyle 35 gün, Birgün'e de Kızılay haberlerinden dolayı 7 gün ilan kesme cezası verilmişti. TGC açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

*“Basın özgürlüğü, Anayasamız gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsamaktadır. Ancak RTÜK ve BİK verdikleri yayın durdurma, para ve resmi ilan kesme cezalarıyla basın özgürlüğüne müdahale etmektedir.

*Eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına giderek artan sayıda yayın durdurma, resmi ilan kesme ve para cezaları verilmesi rutin bir uygulamaya dönüşmüştür.

*RTÜK'ün kararlarına bakıldığında iktidara yakın medya kuruluşlarına uyarıda bulunmakla yetinmesi, eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına ise en üst düzeyden para cezası ve çok sayıda yayın durdurma kararı vermesi ölçüsüz ve hukuksuzdur.

*Israrla bir kez daha diyoruz ki; gazetecilik suç değildir, onurlu bir meslektir. RTÜK ve BİK'i kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya davet ediyoruz.