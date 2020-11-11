Sadaka kutusu çalan hırsız tutuklandı

İznik ilçesinde, tatlı ürünleri satan bir firmanın iki şubesinde, bir gün arayla hırsızlık olayı yaşandı. Dizüstü bilgisayar ve sadaka kutusunun çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin Fatih Demir olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Fatih Demir, yine aynı iş yerine hırsızlık girişiminde bulunca polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Demir, cezaevine gönderildi. (DHA)