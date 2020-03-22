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Sahil güvenlik eşlik etti! İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti

Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.

19:21 -
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Sahil güvenlik eşlik etti! İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı askeri gemisi  ‘Orsk’ saat 17.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.

ASKERLER HAZIROLDA BEKLEDİ

Sarayburnu önlerine ulaşan geminin ön bölümünde silahlı nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. Geminin orta bölümünde iki askerin hazrolda beklediği de kameralara yansıdı. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı. DHA

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