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Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere uzman erbaş alımı yapılacak.

Güncellenme: 13:56, 16/12/2020
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ilanına başvurular 17-24 Aralık tarihlerinde yapılacak. İşte başvuru şartları…

SAHİL GÜVENİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ İLANI

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı  sınavlar  ile  mülâkat  sınavında  başarılı  olmak  ve  Sahil  Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “… Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik  ile  ilişiği  kesilmemiş  olmak,  Türk  Silahlı  Kuvvetleri,  Jandarma Genel  Komutanlığı  ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığında  daha  önce  subay  (yedek  subay  dâhil), astsubay  (yedek  astsubay  dâhil),  uzman  jandarma  ve  uzman  erbaş  olarak  istihdam  edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik  Komutanlığı  Uzman  Erbaş  Alımları  Bilgilendirme  Kılavuzu'ndaki (Aralık 2020) diğer şartları taşıyor olmak.
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