Eskişehir’de açık alanlarda sigara içme yasağı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda, corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Corona virüsü salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda şu kararlar alındı:

* Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetleri geçici olarak kısıtlandı.

* İlçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen/belirlenecek açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına karar verildi.

İlginizi Çekebilir BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği corona virüsü aşısının fiyatı belli oldu