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Eskişehir’de açık alanlarda sigara içme yasağı

Eskişehir'de corona salgını tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetlerinin geçici olarak kısıtlanmasına ve açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına karar verildi.

Kemal ATLAN
Güncellenme: 18:45, 10/11/2020
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Eskişehir’de açık alanlarda sigara içme yasağı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda, corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Corona virüsü salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda şu kararlar alındı:

* Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetleri geçici olarak kısıtlandı.

* İlçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen/belirlenecek açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına karar verildi.

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ABD Bilim bilim insanı Corona Dolar Eskişehir Sağlık Sağlık Bakanlığı sigara
Yayınlanma Tarihi:18:44,
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