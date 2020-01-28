Şanlıurfa’da kan donduran istismar iddiası! Öğretmen ve berber gözaltında…

Şanlıurfa kent merkezinde meydana gelen ilk olayda özel bir okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni M.E.K. hakkında, öğrenci ve velilerin şikayeti üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce soruşturma başlatıldı.

Ardından taciz mağduru olduğu iddia edilen öğrenciler, şikayetlerine ilişkin emniyete ifade verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis çalıştığı özel okuldan istifa ettiği öğrenilen M.E.K.’yi gözaltına aldı.

Viranşehir ilçesinde ise adının Ramazan olduğu öğrenilen 72 yaşındaki berber, akşam saatlerinde iş yerinde küçük yaşta bir çocuğa tacizde bulundu. O anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi.

Kısa sürede yayılan görüntüler tepki gördü. Polis, tepki çeken görüntü üzerine çalışma başlatarak söz konusu şüpheliyi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. (DHA)