Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da birinci devir

Sayısal Loto’da 23 Mayıs tarihli sonuçlar belli oldu. MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu ve Sayısal Loto’da 1. devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 1 milyon lirayı aştı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 23 MAYIS

Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar; 14 – 16 – 19 – 27 – 32 – 48

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto