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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da birinci devir

Kuponlarını dolduran vatandaşların beklediği Sayısal Loto sonuçları, MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Sayısal Loto'da 23 Mayıs çekiliş sonuçlarına göre 6 şanslı rakamı bulan çıkmadığı için 1. devir gerçekleşti. Sayısal Loto çekilişinde ise ikramiye kazandıran numaralar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Sayısal Loto sonuçları...

08:18 -
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da birinci devir

Sayısal Loto’da 23 Mayıs tarihli sonuçlar belli oldu. MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu ve Sayısal Loto’da 1. devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 1 milyon lirayı aştı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 23 MAYIS

Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar; 14 – 16 – 19 – 27 – 32 – 48

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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