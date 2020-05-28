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Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Hangi illerde seyahat yasağı kaldırıldı?

Corona virüsü tedbirleri gereği şehirler arası seyahat yasağıyla ilgili son dakika açıklamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta 7 ardından 9 ilde seyahat yasağı kaldırıldığını açıklamıştı. Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında ise Erdoğan, sehirler arası seyahat yasağı hakkında alınan yeni kararları açıkladı. Peki şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Hangi illerde seyahat yasağı kaldırıldı?

20:06 -
Haberler Gündem
Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Hangi illerde seyahat yasağı kaldırıldı?

Şehirlere giriş yasağıyla ilgili son dakika kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 ilde uygulanan şehirler arası seyahat yasağı uygulamasıyla ilgili Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. İlk olarak 7 ilde ve ardından 9 ilde daha şehirler arası seyahat yasağı kalkmıştı. Bu akşam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahat yasağının tamamen kaldırıldığını açıkladı. İşte şehirler arası seyahat yasağı kaldırılan iller…

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:  “Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamen kaldırılmıştır.”

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