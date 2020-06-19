Sel görüntüleri isyan ettirdi: Sahipsiz Bursa, sahipsiz vatandaş!

Bursa’da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış kenti adeta sular altında bıraktı. Maddi zararın büyük olduğuna dikkat çeken Bursalılar, sosyal medyadan asfalt çalışmasıyla övünen Bursa AKP’li Büyükşehir Belediyesini tepki gösterdi.

ALTYAPI YERİNE ASFALT

Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı günlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte yaklaşık 28 kilometrelik güzergaha 80 bin ton asfalt dökerek üst ve alt yapıya kadar hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdiğini duyurmuştu.

“SAHİPSİZ BURSA” İSYANI

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, sosyal medyadan “Sahipsiz Bursa! Sahipsiz vatandaş! Bilboard belediyeciliği buraya kadar” diye paylaşım yaparak, AKP’li Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

BELEDİYEYE TEPKİ

Bursalılar, yaşananlardan AKP’li Büyükşehir Belediyesini sorumlu tutarak sosyal medyadan tepki gösterdiler.

Vatandaşların paylaşımları şöyle:

* Bursa’yı sel vurdu! Bir kadın son anda kurtarıldı. Bu şey değil mi ya Belediye işi Gönül işi? Asfalt yaparken keşke alt yapıyı da yapsaydınız! Çok geçmiş olsun.

* Asfalt atmayı bırakın altyapı yatırımı yapın dediğim de trolleriniz küfür kafir saldırıyordu. Bugün Tahtakalede kadın selde sürükleniyordu.

* Bugün yağmur yağmasıyla beraber bir kez daha gördük. Bursa'da tek düzgün altyapı Bursaspor altyapısı.

AKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Yaşanan felaketin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara şu açıklamayı yaptı:

* Bursa’mızda gerçekleşen yoğun sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belediyemizin ilgili tüm birimleri teyakkuz halindedir. Meteorolojiden gelen bilgilere göre yağışlar bir süre daha devam edecek.

* Bireysel tedbirlerimizi alalım, dikkatli olalım. Olası ihbar ve yardım talepleriniz için günün her saati ALO 153 hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

BURSASPOR GÖNDERMESİ

Başkan Aktaş’ın açıklamasının altına yorum yaparak karşılık veren vatandaşlar da:

* Bizler bireysel tedbirleri alalım almasına. Siz Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapılar için gerekli tedbirleri alıyor musunuz. Şehrin dört bir yanı göle döndü.

* Neyse başkanım otobüs pahalıydı biraz, bugün de eve yüzerek gideceğim, alternatifler için teşekkür ederiz.