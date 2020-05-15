Seyahat izin başvurusu nasıl yapılır? Seyahat belgesi almak için şartlar neler? İşte seyahat yasağı kalkan iller…

Corona virüsü hayatın normal akışını etkilemeyi sürdürüyor. Virüs sebebiyle alınan bazı önlemlerde normalleşme adımları atılmış olsa da bazı önlemler ise sık sıkıya takip ediliyor. Bunlardan biri de şehirler arası yolcu yasağı. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan yasak, yapılan kabine toplantısı sonrası bazı şehirlerde iptal edilmişti. Şehirler arası yolcu yasağı bulunan illerde, şehir dışına çıkmak için seyahat izin belgesi almak şart. Seyahat izin belgesi ile ilgili her şey haberimizde…

SEYAHAT İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet alınabiliyor. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

E DEVLET SEHAYAT İZİN BAŞVURU



SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

* Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecekler:

* 1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

* 2) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

* 3) İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),

* 4) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

* 5) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alabilirler.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

İlk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı, bazı illerde sonlanmış bulunuyor. İşte seyahat yasağı devam eden iller;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Aşağıda bulunan illerde uygulanan seyahat yasağı ise kaldırıldı;

Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Erdoğan, yukarıdaki 15 ilde uygulanan seyahat yasağı uygulamasının 15 gün süreyle (4-19 Mayıs) uzatıldığını açıkladı. 19 Mayıs ile birlikte son verilerin değerlendirileceğini de sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı, yasağın uzatılabileceğini söyledi.