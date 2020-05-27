Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Türkiye, corona virüsü ile birlikte seyahat yasağı ile tanıştı. 3 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı, son yapılan açıklamaya göre Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak dahil toplamda 15 il ile sınırlı olmuştu. Peki giriş çıkışların özel izne tabii tutulduğu bu illere seyahat nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet alınabiliyor. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

E DEVLET SEHAYAT İZİN BAŞVURU

HES KODU İLE ULAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahatlaerin artık HES kodu ile yapılacağını belirterek, ‘'Hayat Eve Sığar'' uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu kontrolü ile sağlanacak. İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak” dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü seyahat izinleriyle ilgili açıklamada bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

* 81 il valiliğine ‘65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar için Seyahat İzin Belgesi' konulu genelge gönderilmiştir ve hemen ardından 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden Seyahat İzin Belgesi başvuru yapabilmesi için e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi buna uygun hale getirilmiştir.