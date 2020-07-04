Sıcaklıklar artıyor! 3 şehre sağanak uyarısı…

Yurdun birçok noktasında sıcaklık artışı sürerken Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Tokat ve Trabzon çevreleri için sağanak yağış uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarının bugünlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık