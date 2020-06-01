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Siirt’te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı!

Siirt'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 8 asker yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

23:31 -
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Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi.

Devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan 8 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti. DHA

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Son güncelleme: 23:39 01.06.2020
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