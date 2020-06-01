Siirt’te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı!

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi.
Devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı.
Kazada araçta bulunan 8 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
1 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti. DHA