Sınava yetişmeye çalışıyorlardı… Okula 200 metre kala feci kaza!

Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girecek Ayşe ve Songül Bozdağ’ın içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okula 200 metre kala kaza yaptı.

Kazada otomobil yan dönerek yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil hurdaya dönerken TYT sınavına girecek Ayşe ve Songül, otomobil sürücüsü baba Abdülmelik, anne Remziye ve Hüseyin Bozdağ yaralandı.

ARAÇTAN SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI

Kazanın ardından otomobilde sıkışanlar kurtarıldı, polis ekipleri olay yerindeki eşyaları topladı. Eşyalar arasında bugün yapılan TYT sınavına girecek olan Ayşe ve Songül’ün sınav giriş belgelerinin olması dikkat çekti.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. (İHA)