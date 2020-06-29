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Sinema ve tiyatrolar için açılış vakti yaklaştı! Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Corona virüs salgın nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı olan sinema ve tiyatrolar bu hafta içerisinde seyircilere kapılarını yeniden açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sinema, tiyatro gibi işletmeler belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.” demişti. Peki tiyatro ve sinemalar ne zaman açılacak?

12:19 -
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Sinema ve tiyatrolar için açılış vakti yaklaştı! Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Mart ayından bu yana kapalı olan sinema ve tiyatrolar için açılma tarihi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerinin açılış tarihini duyurdu.

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ‘Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir' dedi.

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