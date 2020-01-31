Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı!

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sivas-Malatya kara yolu 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi tipi ve buna bağlı yaşanan zincirleme kazalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sivas’tan Malatya yönüne giden araçlar Ulaş ilçe girişinde bekletiliyor.

Aynı zamanda Malatya yönünden gelen araçlarda Kangal ilçesinde durduruldu.

Her iki ilçede de araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Tipiye Yağdonduran geçidinde yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Bölgede kara yolu ekiplerinin kazaya karışan araçların kaldırılarak yolun yeniden trafiğe açılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düşmesi çalışmaları zorlaştırıyor.

“KISA SÜREDE YOLU AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ulaş Kaymakamı Muhammet Burak Akköz, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

* Bu yol çok yoğun bir yol.

* Yağdonduran mevkisinde görüş mesafesi aşırı derecede düşmüş durumda.

* Kazalar nedeniyle biz buradan yolu kapatmak zorunda kaldık.

* Ailesiyle beraber küçük çocuklar için daha önce hazırladığımız yatılı bölge okulumuzda misafir edeceğiz.

* Bir sıkıntı olmadan inşallah kısa sürede yolu açmaya çalışıyoruz.

Sürücüler ise kapalı yolun açılmasını beklediklerini söyledi. DHA