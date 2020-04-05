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Siverek’te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Mahallede giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

18:43 -
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Siverek’te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı!

İlçeye 31 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli kırsal mahallesinde ikamet eden ismi öğrenilemeyen bir kişi, corona virüsü belirtileri göstermesi üzerine Şanlıurfa'daki hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin, Siverek Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantina karar sonrasında mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Sağlık ekipleri kırsal mahallede yeni pozitif vakaların olup olmadığı taraması yapmaya başladı. İHA

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