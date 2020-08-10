Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Almanya yolcularına uyarı!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Ülkemizden Almanya'ya seyahat edecek yerli / yabancı tüm yolcuların PCR testi yaptırmaları gerekmektedir.

* Diplomatik pasaportu olan ve hali hazırda yurt dışı görevi olanlar haricinde Almanya’ya giriş yapacak tüm yolculardan PCR negatif raporu istenmektedir.

* Test sonucu olmayan yolcular 12 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uçuşa kabul edilmeyeceklerdir.

* Bu konuda mağduriyet yaşanmaması için Almanya-Türkiye arası yolcu taşıyan yerli / yabancı havayolları ile yolcuların bu hususa önemle dikkat etmeleri gerekmektedir.