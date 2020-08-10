Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Almanya yolcularına uyarı!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), diplomatik pasaportu olan ve hali hazırda yurt dışı görevi olanlar haricinde Türkiye’den Almanya’ya seyahat eden tüm yolcuların corona virüsü testi yaptırmaları gerektiğini duyurdu. SHGM, test sonucu olmayan yolcuların 12 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uçuşa kabul edilmeyeceklerini açıkladı.

20:43 -
Haberler Gündem
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Almanya yolcularına uyarı!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Ülkemizden Almanya'ya seyahat edecek yerli / yabancı tüm yolcuların PCR testi yaptırmaları gerekmektedir.

* Diplomatik pasaportu olan ve hali hazırda yurt dışı görevi olanlar haricinde Almanya’ya giriş yapacak tüm yolculardan PCR negatif raporu istenmektedir.

* Test sonucu olmayan yolcular 12 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uçuşa kabul edilmeyeceklerdir.

* Bu konuda mağduriyet yaşanmaması için Almanya-Türkiye arası yolcu taşıyan yerli / yabancı havayolları ile yolcuların bu hususa önemle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more