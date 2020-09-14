SMS’le HES kodu nasıl alınır?

Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan HES kodu birçok farklı yöntemle alınabiliyor. Farklı kurum ve kuruluşlara girmek için HES kodu istenmesi sebebiyle Hayat Eve Sığar uygulamasına olan ilgi artıyor.

HES KODU SMS’LE NASIL ALINIR?

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

Ayrıca HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ya da e-Devlet’ten alınabiliyor.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.