Sokağa çıkma yasağı hangi illerde ilan edildi? İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehir…

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulamasının yapılacağı açıklandı. Gece saatlerine doğru açıklanan sokağa çıkma yasağı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

DÜNYADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN YERLER

İtalya’da sokağa çıkma yasağı kararı alındı ve ülke karantinaya alındı. Ayrıca Fransa, Belçika’da, İspanya’da, Sırbistan’da, Tunus’ta, Irak’ta ve ABD’de kısmi sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ülkede yarından itibaren saat 20.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Sri Lanka hükümeti yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2,5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

31 İLDE ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4 Nisan 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgınına karşı açıkladığı son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge göndermişti. Buna göre Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre ile durdurulmuştu.