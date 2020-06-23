Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nerelerde var?

Geçtiğimiz hafta sonunda ise LGS sınavı sebebiyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı ve bu hafta da YKS sebebiyle uygulanacak. Tüm Türkiye’de yapılacak olan Yükseköğretim Kurumu Sınavı sebebiyle sokağa çıkma yasağı tüm şehirlerde uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, YKS sınavı sebebiyle uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını açıkladı. Buna göre;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.