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Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nerelerde var?

İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma genelgesi yayınlandı ve hafta sonu YKS sebebiyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları ortaya çıktı. İlk kez nisan ayında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, uzun süre devam etmiş ancak 1 Haziran’da başlayan normalleşme adımları sonrasında iptal edilmişti. Sınav dönemiyle birlikte geri dönen sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? İşte merak edilenler...

13:41 -
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Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nerelerde var?

Geçtiğimiz hafta sonunda ise LGS sınavı sebebiyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı ve bu hafta da YKS sebebiyle uygulanacak. Tüm Türkiye’de yapılacak olan Yükseköğretim Kurumu Sınavı sebebiyle sokağa çıkma yasağı tüm şehirlerde uygulanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma genelgesi…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, YKS sınavı sebebiyle uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını açıkladı. Buna göre;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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