Sokağa çıkma yasağı sona erdi!

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda iki oturum da sona erdi.

Sınav öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde saat 09.00 ile 15.00 arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

İlk oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve süresi 75 dakika sürdü.

Birinci oturumda öğrenciler, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil alanlarından sorular çözdü.

İkinci oturum ise 11.30’da başladı. İkinci oturumda, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 40 soru soruldu.

Sınavın sona ermesinin ardından toplu taşıma ve yoğunluğu azaltmak için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da saat 15.00 itibarıyla sona erdi.

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