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Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Hatay İskenderun’daki Deniz Üs Komutanlığı'nda görev yapan bir askerin geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:32, 15/10/2020
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Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bir askerin şehit düştüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Hatay / İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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Yayınlanma Tarihi:19:30,
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