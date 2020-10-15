Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bir askerin şehit düştüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Hatay / İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.