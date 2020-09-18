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Son dakika… Akdeniz’de 5.7 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Akdeniz'de saat 19:28'de yerin 7.09 kilometre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Deprem sonrası, bölgeye yakın illerimizde, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

19:39 -
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Son dakika… Akdeniz’de 5.7 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Akdeniz’de Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. AFAD’a göre deprem saat 19:28’de yerin 7.09 kilometre derinliğinde ve 5.7 büyüklüğünde oldu.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.6

Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.6 büyüklüğünde ve yerin 10.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini paylaştı.

“OLUMSUZ BİR İHBAR YOK”

İlk paylaşımında gelişmelerin takip edildiğini belirten AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada “Girit Adası yakınlarında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye yakın illerimizde, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son güncelleme: 20:12 18.09.2020
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