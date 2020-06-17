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Son dakika: AKOM’dan uyarı: 5 gün yağmur bekleniyor

AKOM, İstanbul’un batı ve kuzey ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin önümüzdeki 5 gün boyunca etkili olmaya devam edeceğini duyurdu. İşte hava durumu uyarıları...

14:28 -
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Son dakika: AKOM’dan uyarı: 5 gün yağmur bekleniyor

İBB AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan alçak basınç sistemi ve buna bağlı atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava etkisini gösterecek. Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla yerel ve kuvvetli şekilde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

“METEOROLOJİ’NİN UYARILARI TAKİP EDİLMELİ”

AKOM yaptığı açıklamada “Genellikle birkaç saati aşmayan ancak önemli miktarda yağış bırakan yaz yağmurları nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” hatırlatmasında bulundu.

Avrupa HAVA DURUMU istanbul son dakika yağmur
Son güncelleme: 14:39 17.06.2020
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