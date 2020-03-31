Son dakika… Ankara’da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik

Ankara Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada söyle denildi:

*Covid-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacılarımızın ve yardımcı personellerimizin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İlk Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürüttüğümüz çalışmalarımız sonuçlanmış, Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir.

*İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte alınan karar gereği, Eczanelerimiz 31.03.2020 tarihi itibariyle(Cumartesi günleri dahil) 10.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

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