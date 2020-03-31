Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Ankara’da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik

Corona ile mücadele kapsamında Ankara'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Başkentte eczaneler pazar günü hariç sabah 10:00’da açılıp akşam 18:00’da kapanacak.

14:17 -
Haberler Gündem
Son dakika… Ankara’da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik

Ankara Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada söyle denildi:

*Covid-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacılarımızın ve yardımcı personellerimizin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İlk Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürüttüğümüz çalışmalarımız sonuçlanmış, Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir.

*İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte alınan karar gereği, Eczanelerimiz 31.03.2020 tarihi itibariyle(Cumartesi günleri dahil) 10.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

.

Ankara Corona Cumartesi Kırıkkale pazar Sağlık son dakika
Son güncelleme: 14:27 31.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more