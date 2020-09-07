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Son dakika… Bahçeli’den sert Yunanistan açıklaması: Çok bariz savaş dilidir!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yunanistan’ın neredeyse kumsallarımıza kadar hak iddiasında bulunması çok bariz bir savaş dilidir" dedi. Erken seçim iddialarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında, yani zamanında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

17:37 -
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Son dakika… Bahçeli’den sert Yunanistan açıklaması: Çok bariz savaş dilidir!

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

* Yunanistan'ın muhasım ülkelerin arkasına saklanıp anlaşmadan, konuşmadan ve uzlaşmadan ısrarla kaçması, üstelik haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur.

* İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de Türkiye-Fransa husumeti eklenmiştir. Bu şekilde ne NATO'nun devamı ne de bölgesel ve küresel barış ortamının tesisi ihtimal dahilinde olamayacaktır.

* Türk milleti mavi vatanın istiklaline baş koymuştur.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA YANIT

* Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında, yani zamanında yapılacaktır.

* Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İHA-DHA

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