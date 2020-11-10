Son dakika… Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Atatürk’ün ölüm yıldönümünde attığı tweet tepkilere yol açtı. Bakan Koca, 82 yıl önce bugün vefat eden Türkiye’nin kurucusunu anmak için saat tam 09.05’te ‘siyah maske’ görselli bir paylaşımda bulundu.

Koca, sosyal medyada tepki çeken fotoğrafın altına şu satırları yazdı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz.