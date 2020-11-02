Son dakika… Depremden 58 saat sonra mucize kurtuluş

İzmir’in Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Emrah apartmanında kurtarma ekipleri çalışmaların 56. saatte enkaz altından bir kız çocuğunun sesini duydu.

Çalışmalarını hızlandıran ekipler 58. saatte 14 yaşındaki İdil Şirin’e sağ olarak ulaştı. İlk müdahalenin ardından İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Allahıma binlerce kere şükürler olsun. 58. saatte İdil çıktı” açıklamasını yaptı.

İdil Şirin’in 8 yaşındaki kız kardeşi ve enkaz altında olduğu tahmin edilen diğer 2 kişiyle birlikte toplamda 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Emrah apartmanında şimdiye kadar 29 kişiye ulaşılmış, 14’ü sağ olarak çıkarılmıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarma çalışmalarında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Emrah Apartmanı Enkazında 14 Yaşında İdil ile ekibimiz iletişime geçti ve sağ bir şekilde enkazdan çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğunu öngörülen İdil için ekibimizin çalışmaları 2.5 saat titizlikle sürdü. Dualarımız İdil ve enkaz altında kalan canlarımız ile” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir Son dakika... İzmir depreminde ölü sayısı 73'e çıktı