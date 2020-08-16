Diyarbakır Tabip Odası: Hastanelerde PCR testi yapılmıyor

Türkiye’de corona virüsü vakalarındaki artış sürüyor. Diyarbakır Tabip Odası’ndan corona virüs vakalarıyla ilgili sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Günlük vaka sayısının 400-500 bandında olduğunu kaydeden Diyarbakır Tabip Odası, Dicle Üniversitesi’nde ve özel hastanelerde PCR testi yapılmadığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

* İlimizde günlük vaka sayısı 400-500 bandında seyrederken, Dicle Üniversitesi’nde ve özel hastanelerde PCR testi yapılmamaktadır.

* 3 gündür ilimizde sadece Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, kısıtlı sayıda test yapılmaktadır. Bakanlığın toplum sağlığını önemsemediği ortadadır.

* Herkesi duyarlı olmaya, İlimizdeki sağlık yöneticilerini pandeminin ciddiyeti ile hareket etmeye davet ediyoruz.