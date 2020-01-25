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Son dakika… Elazığlılara çağrı! Bu merkezlere sığınabilirler

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremin ardından kentin merkezinde bulunan vatandaşların sığınabileceği yerler açıklandı.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
00:30 -
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Son dakika… Elazığlılara çağrı! Bu merkezlere sığınabilirler

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.55’te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi. AFAD, Sivrice’de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliğinin 7.03 kilometre olduğu açıklandı. Elazığ’ın Baskil ilçesinde saat 21.17’de yerin 10.62 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde deprem daha oldu.

Peş peşe olan depremlerin ardından birçok ev yıkıldı, vatandaşlar da geceyi dışarıda geçiriyor. Elazığ merkezde bulunan vatandaşların sığınabilmesi için bazı yerler belirlendi. İşte vatandaşların sabaha kadar sığınabileceği o yerler;

– Yakup Kılıç Spor Salonu
– Ahmet Aytar Spor Salonu
– Mert Döküm Fabrikası
– Nailbey Camii
– Yurtbaşı ilçesindeki Hipodrom

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