Son dakika… Erdoğan’dan eğlence mekanları ve nargile kafelerle ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla düzenlenen gençlerle buluşma programında konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

* Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

* Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

* 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur.

* Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.

* Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır.

* Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı.

* Türkiye 1970’lerde ‘İnşallah bol bol içki ve sigara içilir’ temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.

* Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz.

* Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir. DHA