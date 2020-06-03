Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Gözler kritik toplantıda, Bakan Koca açıklama yapacak

Corona virüsü salgınıyla mücadele eden Türkiye'de normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararlar uygulanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanıyor. Saat 19.00’da ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak.

Sozcu.com.tr
09:22 -
Haberler Gündem
Son dakika… Gözler kritik toplantıda, Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye'nin corona virüsüyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. 10 Mart’tan bu yana vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise 129 bin 921 oldu.

Normalleşme takvimi kapsamında 11 Mayıs’ta kuaför, berber ve güzellik salonları açıldı, 1 Haziran’da ise kafe ve restoranlar müşteri kabul etmeye başladı.

Alınan yeni kararların ardından gözler Koronavirüs Bilim Kurulu'nda… Kurul saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 19.00’da ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bir basın toplantısı düzenleyecek.

İLGİLİ HABERBakan Koca: Karşılaşacağınız sonucu bilemezsinizBakan Koca: Karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz
Son güncelleme: 09:29 03.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more