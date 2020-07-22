Son dakika! İçişleri duyurmuştu… 81 ilde dev denetim başladı

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği “Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge ile 22 Temmuz Çarşamba günü (bugün) başta ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yapılacağı belirtilmişti. Emniyet ekipleri Türkiye genelinde bugün sabah saatlerinde denetime başladı.

Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

YİNE AYNI GÖRÜNTÜLER

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Büyükdere Caddesi üzerinde oluşturulan denetim noktasında ekipler otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Maltepe’de durakta otobüs bekleyen vatandaşların ise yapılan tüm uyarıları dikkate almayarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

SÜRÜCÜ BÖYLE SAVUNDU

Maltepe Zümrütevler Köprü üzerinde oluşturulan denetim noktasında ise fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne bin 140 lira ceza kesildi.

Ceza yiyen minibüs sürücüsü ise, “Yolcular ekmek parası kazanmak zorundalar, işlerine yetişmek için minibüse bindiler. Ekmek parası için. Bende para kazanmak zorundayım” diyerek kendisini savundu.

NERELER LİSTEDE?

Genelgeye göre valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde denetim uygulanacak yerler şöyle sıralandı:

* Ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar.

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