Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika! İstanbul güne trafikle başladı… İşte son durum

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk sabah 8.30 itibarıyla yüzde 45'i aştı. Haliç Köprüsü'ndeki yol bakım çalışması nedeniyle de yoğunluk yaşanıyor.

08:42 -
Haberler Gündem

Yeni haftanın ilk sabahına uyanan İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kent genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası’na göre yoğunluk saat 08.30 itibarıyla yüzde 45’i aştı.

İstanbul kent genelinde 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu. (FOTO: İBB Trafik Yoğunluk Haritası)

HALİÇ ÇOK YOĞUN

Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar sürüyor. 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

(FOTO: SÖZCÜ)

18 AĞUSTOS’A KADAR

İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar 4 etapta tamamlanacak.

Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı – Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak.

İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

Üçüncü aşamada Edirnekapı – Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi 2. aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak.

Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

 

Son güncelleme: 08:55 20.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more