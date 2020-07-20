Son dakika! İstanbul güne trafikle başladı… İşte son durum

Yeni haftanın ilk sabahına uyanan İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kent genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası’na göre yoğunluk saat 08.30 itibarıyla yüzde 45’i aştı.
HALİÇ ÇOK YOĞUN
Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar sürüyor. 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.
18 AĞUSTOS’A KADAR
İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar 4 etapta tamamlanacak.
Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı – Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak.
İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.
Üçüncü aşamada Edirnekapı – Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi 2. aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak.
Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.