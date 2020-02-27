Son dakika: İstanbul’da bu sabah düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var…

Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi&#8217;nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istanbulda-bu-sabah-dugmeye-basildi-cok-sayida-gozalti-var-5648363","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istanbulda-bu-sabah-dugmeye-basildi-cok-sayida-gozalti-var-5648363","pageType":"yazi","pageIdentifier":5648363,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika: u0130stanbul&#8217;da bu sabah du00fcu011fmeye basu0131ldu0131: u00c7ok sayu0131da gu00f6zaltu0131 var&#8230;"});aip('newsArticle', {"identifier":5648363,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istanbulda-bu-sabah-dugmeye-basildi-cok-sayida-gozalti-var-5648363/","headline":"Son dakika: u0130stanbul&#8217;da bu sabah du00fcu011fmeye basu0131ldu0131: u00c7ok sayu0131da gu00f6zaltu0131 var&#8230;","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Emniyet","FET\\u00d6","g\\u00f6zalt\\u0131","istanbul","operasyon","Sa\\u011fl\\u0131k","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/27/iecrop/941d86b712e3cc36930b181969550f09_16_9_1582777091-880x495.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":1582777115,"datePublished":1582777115,"dateModified":1582777115,"info":"{"seo_news":"false"}"});