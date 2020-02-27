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Son dakika: İstanbul’da bu sabah düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

07:18 -
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Son dakika: İstanbul’da bu sabah düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var…

Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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